Eskişehirli Gazeteci Hakan Türktan'ın Kayınbiraderi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Eskişehirli gazeteci Hakan Türktan'ın kayınbiraderi Semih Çelik, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kütahya'da bir firmada çalışan ve dün trafik kazası geçiren 32 yaşındaki Semih Çelik, hayatını kaybetti. Eskişehirli gazeteci Hakan Türktan'ın eşi Burcu Türktan'ın kardeşi Semih Çelik'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Semih Çelik, bugün öğle vaktinde Gökmeydan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi. - ESKİŞEHİR