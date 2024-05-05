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Eskişehirli Gazeteci Hakan Türktan'ın Kayınbiraderi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Kütahya'da bir firmada çalışan ve dün trafik kazası geçiren 32 yaşındaki Semih Çelik, hayatını kaybetti. Eskişehirli gazeteci Hakan Türktan'ın eşi Burcu Türktan'ın kardeşi Semih Çelik'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Semih Çelik, bugün öğle vaktinde Gökmeydan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.

Eskişehirli gazeteci Hakan Türktan'ın kayınbiraderi Semih Çelik, dün geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kütahya'da bir firmada çalışan ve dün trafik kazası geçiren 32 yaşındaki Semih Çelik, hayatını kaybetti. Eskişehirli gazeteci Hakan Türktan'ın eşi Burcu Türktan'ın kardeşi Semih Çelik'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. Semih Çelik, bugün öğle vaktinde Gökmeydan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Semih Çelik Gökmeydan Kütahya trafik Ölüm 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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