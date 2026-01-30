Haberler

Eskişehir'daki fuhuş operasyonunda 8 tutuklama

Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın'da eş zamanlı gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 15 mağdur kadın kurtarıldı.

Eskişehir merkezli 6 ilde polis ekiplerince yapılan eş zamanlı fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, fuhuş suçunun önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eskişehir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bartın ve Aydın illerinde yapılan operasyonlarda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek" suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 6'sı yabancı toplam 15 mağdur kadın kurtarılmıştı. - ESKİŞEHİR

