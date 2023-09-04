Eskişehir'de uyuşturucu ticareti yapan kişi yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polis tarafından yakalandı. Operasyonda, bonzai, sentetik uyuşturucu hap, tabanca ve fişekler ele geçirildi.