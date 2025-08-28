Eskişehir'de Uyuşturucu Kaçakçılığı: Polisten Kaçan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de 'dur' ihtarına uymayıp polisten kaçarken araç içindeki hassas teraziyi camdan dışarıya atan şüpheli, kullandığı otomobildeki uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir erkek şahsın idaresinde 26 AKN 736 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motorize Yunus Timi, otomobilin peşine düştü. Şahıs, polisten kaçtığı esnada araç içerisindeki hassas teraziyi Kırmızıtoprak mahallesinde Taşköprü caddesi ve DSİ sokak kesişiminde camdan dışarıya attı. Yaşanan kovalamaca sonucunda Vişnelik mahallesi Yenibahçeler sokakta polis ekiplerince önü kesilen otomobil durduruldu. Ekiplerce araçtan indirilen şahsa ters kelepçe yapıldı. Camdan attığı hassas terazi ve kullandığı otomobilden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs, gözaltına alındı. Otomobil ise bulunduğu yerden çekici yardımıyla götürüldü. - ESKİŞEHİR