Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 5 Bin 810 Ceza Kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 26 bin 338 sürücü denetlenirken, 5 bin 810 adet trafik cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde trafik denetimi yapıldı. Ekiplerce; 3 bin 666 yük taşımacılığı, bin 565 yolcu taşımacılığı, 2 bin 997 alkol denetimi, bin 209 adet motosiklet ve 6 bin 254 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 338 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 5 bin 810 adet trafik cezası yazılırken, 377 araç trafikten men edildi ve 63 sürücü belgesine el konuldu. Çalışmalar sırasında ekiplerce 66 maddi hasarlı ve 57 yaralanmalı trafik kazasına da müdahale edildi. - ESKİŞEHİR