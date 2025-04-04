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Eskişehir'de Trafik Denetiminde 5 Bin 499 Araca Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de Trafik Denetiminde 5 Bin 499 Araca Cezai İşlem Uygulandı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 9 bin 478 aracı kontrol ederek, 5 bin 499 araca çeşitli cezai işlemler uyguladı.

Eskişehir'de polis ekiplerince son 1 hafta içerisinde 9 bin 478 araç kontrol edilirken, 5 bin 499 araca cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Mart - 1 Nisan 2025 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Toplam 9 bin 478 aracın kontrol edildiği çalışmalarda; 28 alkollü araç kullanmak, 79 sürücü belgesiz araç kullanmak, bin 68 park yasağı, 2 bin 775 hız, 205 kırmızı ışık, 35 taşıma kanunu, 127 emniyet kemeri, 13 abart egzoz, 90 kask kullanmamak ve başlıca diğer maddeler olmak üzere toplam 5 bin 499 araca işlem uygulandı. Çalışmalar sonucunda 113 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü belgesinin daimi olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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