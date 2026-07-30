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Eskişehir’de tarım arazisinde yangın paniği

Eskişehir’de tarım arazisinde yangın paniği
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Eskişehir’in kırsal Yunus Emre Mahallesi’ndeki bir tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin traktörleriyle yürüttüğü ortak çalışma sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Eskişehir'in kırsal Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri ve çiftçilerin traktörleriyle yürüttüğü ortak çalışma sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Mihalıççık ilçesi kırsal Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir tarım arazisine çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevredeki çiftçiler de traktörlerinin arkasına taktıkları pulluklarla toprağı sürerek alevlerin geniş bir alana yayılmasını önlemeye çalıştı alevileri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve vatandaşların çabasıyla yangın kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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