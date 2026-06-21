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Sokak ortasında hareketsiz duran şahıs tedirginliğe yol açtı

Sokak ortasında hareketsiz duran şahıs tedirginliğe yol açtı
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Eskişehir'de sokak ortasında uzun süre hareketsiz ve şüpheli şekilde bekleyen bir kişi, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekiplerince incelenmeye alındı.

Eskişehir'de sokak ortasında uzun süre hareketsiz ve şüpheli şekilde bekleyen bir kişi, çevredeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Genes Sokak ile Kumlubel Sokak kesişiminde bulunan Kolezyum Rezidans önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerinde bir şahsın bilinmeyen bir nedenle uzun süre durduğunu ve durumunun şüpheli olduğunu fark eden vatandaşlar, çevre güvenliği açısından endişelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede gelen ekiplerin şahısla ilgili inceleme ve gerekli işlemleri başlattığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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