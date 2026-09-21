Eskişehir'de son 1 haftada 26 bin 619 araç denetlendi, 5 bin 29 trafik cezası kesildi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 619 araç ve sürücü denetlenirken, 5 bin 29 trafik cezası yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 14-20 Eylül 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 3 bin 128 yük taşımacılığı, 586 yolcu taşımacılığı, 3 bin 247 alkol denetimi, 799 adet motosiklet ve 5 bin 80 emniyet kemeri kontrolü gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 619 araç ve sürücünün kontrol edildiği çalışmalar sonucunda 5 bin 29 adet trafik cezası yazılırken, 315 araç trafikten men edildi ve 127 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 70 yaralanmalı ve 66 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı