Eskişehir'de Otomobil Yüksek Gerilim Hattı Direğine Çarptı: 2 Yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bursa karayolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa P. (23) idaresindeki 34 RL 9330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ tarafındaki arazide bulunan yüksek gerilim hattı direğine çarparak durabilen otomobilde büyük maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Mustafa P. ile yolcu Burak G. (28) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonucunda yüksek gerilim hattının hasar görmesiyle, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Olaya müdahale eden OEDAŞ ekipleri, elektrik kesintisini kısa sürede giderdi. - ESKİŞEHİR