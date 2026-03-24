Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Eskişehir Çevre Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında, 2 minibüs ve 2 tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Eskişehir Çevre Yolu'nda Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.Ö. idaresindeki tır, H.T. idaresindeki minibüse arkadan çarptı. Kaza sebebiyle yavaşlayan M.A.Y. idaresindeki minibüse de Ü.Ö. idaresindeki tır çarptı. İki tırın arasında kalan minibüsün sürücüsü M.A.Y., şoför kabininde sıkışarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan minibüs sürücüsü, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR