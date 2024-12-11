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Eskişehir'de Kaza: Ömer ve Ummuhan Çetin Çifti Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Kaza: Ömer ve Ummuhan Çetin Çifti Hayatını Kaybetti
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Eskişehir'de akrabalarını ziyaret ederken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ömer ve Ummuhan Çetin çifti, memleketleri Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'deki akrabalarını ziyarete giderken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Çetin çifti, memleketleri olan Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ömer Çetin (62) idaresindeki 48 K 0089 plakalı otomobil ile Nermin Demir'in (38) kullandığı 34 EMH 770 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ve Ömer Çetin'in kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Ummuhan Çetin (57) ile Ramazan Koçak (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Nermin Demir'in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Zafer D. (42) ve İrem D. (18) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi ise Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Talihsiz karı koca çift gözyaşları arasında toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden karı koca çift Ömer ve Ummuhan Çetin'in Eskişehir'de yaşayan akrabalarını ziyarete gelirken kazada hayatını kaybettikleri ortaya çıktı. Çiftin cenazeleri, yapılan otopsi işleminin ardından aile üyelerine teslim edildi. Ömer ve Ummuhan Çetin'in cenazeleri memleketleri olan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan beldesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftin 3 çocukları olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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