Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, jandarma tarafından kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıcakaya İlçesi'nde 1 şüphelinin kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıcakaya İlçesi Dağküplü Mahallesi Kozlu Mevkii'nde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa