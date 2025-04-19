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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde, jandarma tarafından kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan bir şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Kazı alanında çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Eskişehir'de kaçak kazı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıcakaya İlçesi'nde 1 şüphelinin kaçak kazı yapacağı öğrenildi. Bunun üzerine konuyla ilgili ekiplerce çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Sarıcakaya İlçesi Dağküplü Mahallesi Kozlu Mevkii'nde kaçak kazı yapan şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında 1 adet kürek, 1 adet el küreği, 1 adet çapa kazması, 1 adet savak, 1 adet kova, 1 adet pan ve 1 çift çizme ele geçirildi. Şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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