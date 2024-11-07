Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Mihalgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 3 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilirken, 2 adet el dedektörü, 1 adet şarjlı beton kırıcı, 17,8 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR