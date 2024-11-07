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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan İki Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Eskişehir'in Mihalgazi İlçesi'nde yapılan operasyon sonucu, jandarma ekipleri tarafından kaçak kazı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. Kazı alanında bulunan malzemelere el konuldu ve şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından Mihalgazi İlçesi'nde kaçak kazı yapılacağı öğrenildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma neticesinde 2 şüpheli şahıs kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan incelemede, 3 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edilirken, 2 adet el dedektörü, 1 adet şarjlı beton kırıcı, 17,8 metre uzunluğunda ucunda demir kanca bulunan ip ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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