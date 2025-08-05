Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de Güvenlik Toplantısı Gerçekleştirildi
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Eskişehir'de İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında yapıldı. Toplantıda kentin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Eskişehir'de ilgili kurum yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında, kentteki huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Eskişehir'in huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile birlikte ilgili kurum yöneticileri toplantıya katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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