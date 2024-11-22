Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Güvenlik Bilgilendirme ve Gölge Oyunu Etkinliği

Eskişehir'de Güvenlik Bilgilendirme ve Gölge Oyunu Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri, bin 155 vatandaşı güvenlik konularında bilgilendirirken, ayrıca 145 öğrencinin katıldığı 'Hacivat ve Karagöz' gölge oyunu gösterisi düzenlendi.

Eskişehir'de polis ekiplerince bin 155 vatandaş çeşitli güvenlik konularında bilgilendirilirken, 145 öğrencinin katılımıyla 'Hacivat ve Karagöz'ün Teknoloji ile İmtihanı' isimli gölge oyunu gösterisi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla çalışma yapıldı. Bu çerçevede 14-21 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, bin 155 vatandaş çeşitli konular hakkında yüz yüze bilgilendirildi. Ayrıca 'Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri' konulu 375 adet broşür dağıtıldı.

Ekiplerin gölge oyunu gösterisini 145 öğrenci seyretti

Okul kademelerinde polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla ise Nermin Özdemir Anaokulu'nda çalışma yapıldı. Bu çerçevede polis ekiplerince, 'Hacivat ve Karagöz'ün Teknoloji ile İmtihanı' isimli bir gölge oyunu gösterisi gerçekleştirildi. Gösteriye toplam 145 öğrenci ve 15 öğretmen katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız

2026 yılını işaret etti: Hanelerin yarısının ihtiyacını karşılayacağız

 'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı

Akşener için öyle bir ifade kullandı ki, salon resmen buz kesti
Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var

"Öldürülürsem bu suikastin sorumluları 3 tanedir"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Akrep mi Yay mı? 23 Kasım Yay burcu genel özellikleri nelerdir? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 22 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Çorluspor 1947 teknik direktörü kimdir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 22 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Yalı Çapkını final mi yapıyor, Yalı Çapkını bitiyor mu? Türkiye Macaristan maçı ne zaman? 23 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Yengeç, İkizler burcu yorumu! 23 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ersin Aka kimdir, hangi takımı çalıştırıyordu? Ersin Aka neden öldü, kim öldürdü? WhatsApp'ta sesli mesaj nasıl yazıya çevrilir? WhatsApp'ın yeni özelliği ses kaydı nasıl yazıya dönüşür? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 22 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.