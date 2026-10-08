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Eskişehir'de erkek şahıs, kadını darp edip boğazını iki kez sıktı ve yerde sürükledi

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Eskişehir'de erkek şahıs, kadını darp edip boğazını iki kez sıktı ve yerde sürükledi
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi’nde kimliği öğrenilemeyen bir erkek, tartıştığı kadını darp ederek boğazını iki kez sıktı. Kendini yere atan kadın, şahsın sürüklemesi sırasında çevredekilerden yardım istedi; o anlar amatör kamerayla kaydedildi.

Eskişehir'de erkek şahıs, bir cadde üzerinde tartıştığı kadını darp ederek boğazını sıktı ve yerde sürükledi, o anlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kimliği henüz öğrenilemeyen bir erkek ile bir kadın arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli şahıs kadının boğazını iki kez sıktı. Aldığı darbelerle kendini yere atan kadın, şahsın sürüklemesi sırasında bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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