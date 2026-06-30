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Bisiklet ile motosikleti ayağı ile iterek ilerletti

Bisiklet ile motosikleti ayağı ile iterek ilerletti
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Eskişehir'de bir kişi, elektrikli bisikletle ayağıyla iterek motosikleti ilerletti. Kasksız ve güvenlik önlemi almayan iki sürücünün trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de Cadde üzerinde bir elektrikli bisikletle itilerek ilerletilen motosiklet araç içi kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesinde Kurtuluş Mahallesi Sarper Caddesi'nde bir elektrikli bisikletli bir şahıs yeni alındığı düşünülen motosikleti ayağı ile ittiği görüldü. Kask ve diğer güvenlik önlemleri almayan iki sürücünün trafiği tehlikeye attıkları anlar bir araç içi kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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