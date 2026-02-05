Haberler

Evden 32 bin TL'lik hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bir evden 32 bin TL değerinde hırsızlık gerçekleştiren kadın şüpheliler polis tarafından yakalandı. Hırsızlık olayında çalınan eşyalar arasında çeyrek altın ve nakit para da bulunuyor.

Eskişehir'de evden 32 bin TL'lik hırsızlık yapan kadın şüpheliler polis tarafından yakalandı.

Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesinde meydana gelen evden gerçekleşen hırsızlık olayı ile alakalı polis ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; 1 adet Çeyrek Altın, 1 gram altın, 3 bin 500 TL nakit para olmak üzere toplam maddi zararın 32 bin TL olduğu ekiplerce tespit edildi.

Polisin titiz çalımalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların; Ç.B., D.A., ve G. K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Kadın şüphelilerden G. K. ve Ç. B. yakalanarak adli mercilere sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
