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Karabük'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Karabük'te zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde D-755 kara yolu Mermer Kavşağı'nda meydana geldi. Bolu'nun Gerede ilçesi istikametinden Eskipazar yönüne seyir eden B.B. idaresindeki 34 HUF 661 plakalı yolcu otobüsü, trafik ışıklarında bekleyen M.S. yönetimindeki 34 DG 3017 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce sağ şeritte bekleyen M.Ö. idaresindeki çekici ve buna bağlı 33 AIK 536 plakalı yarı römorka, ardından önünde bulunan A.G. yönetimindeki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.S. ile araçta yolcu olarak bulunan F.S. yaralandı. Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde kazaya karışan sürücülerin yeterli sınıf sürücü belgesine sahip oldukları ve alkollü olmadıkları tespit edildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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