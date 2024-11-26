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Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakaret ve tehdit suçlarından dolayı eski manken Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi.

Eski manken Deniz Akkaya hakkında sosyal medyadan hakime hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

TEHDİT VE HAKARET SUÇU İŞLEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca eski manken Deniz Akkaya hakkında, kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Akkaya hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Sultan:

İstediğin karar çıkmayınca Devletin Hakimine, Savcısına hakaret et. Var mı öyle bir dünya!

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