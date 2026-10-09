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Eski eşinin yaşadığı evi ateşe verdi: Korku dolu anlar yaşatan şahıs tutuklandı

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Eski eşinin yaşadığı evi ateşe verdi: Korku dolu anlar yaşatan şahıs tutuklandı
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Kırıkkale’de eski eşinin yaşadığı evi tehditler savurarak ateşe veren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kırıkkale'de eski eşinin yaşadığı evi tehditler savurarak ateşe veren şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, U.Ö. (35), eski eşi E.A.'nın (32) yaşadığı eve gelerek, "Evinizi de sizi de yakacağım" sözleriyle tehditte bulundu. Şüpheli, ardından evi ateşe verdi. Evde bulunan E.A., annesi S.A. (50), anneannesi A.İ. (66), dayısı A.İ. (45) ve 8 yaşındaki oğlu dışarı çıkarak yangından kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Eski eşiyle aralarında devam eden adli süreç kapsamında elektronik kelepçeye ilişkin tedbir kararı bulunduğunu belirten E.A., şüpheliden şikayetçi oldu.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerince yakalanan U.Ö., gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de yangının çıktığı evde delil çalışması gerçekleştirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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