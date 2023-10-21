Eski Eşini Bıçaklayan Kadın: 'Öldü mü?' diye mesaj attım

Bursa'da eski eşi Refik Altın'ı bıçaklayarak ağır yaralayan Ülkü Akdemir, suçunu kabul ettiğini ancak öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Akdemir'in, çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu düşündüğünü iddia ettiği Altın ise suçlamaları reddetti.

BURSA'da, eski kayınpederi H.A.'yı (74) darbettiği iddiasıyla ev hapsine çarptırılan, velayeti kendisinde olan P.A.A.'yı (3) hafta sonu almaya gelen eski eşi Refik Altın'ı (50) da üzerine tiner döküp 2 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Ülkü Akdemir (39), 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, hakimin sorusu üzerine suçunu kabul ederek, "Eski eşimi öldürme kastıyla hareket etmedim ama olayın ardından çalışanına 'Öldü mü?' diye mesaj attım" dedi.

Bursa'da yaşayan 1 çocuk annesi Ülkü Akdemir, 5 yıl önce Refik Altın ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evliliğinden bir kız çocuğu olan Akdemir, 2 yıl önce eşinden ayrıldı. Kızının velayeti de kendisinde kalan Akdemir, ilk eşinden olan oğlu Ahmet Baran Yıldırım (20) ve kızı P.A.A. ile birlikte yaşamaya başladı. Eski kayınpederi H.A., oğluna ait evrakı almak için, 17 Mayıs'ta Akdemir'in çocuklarıyla birlikte yaşadığı Nilüfer ilçesindeki evine geldi. Aralarında husumet olduğu belirtilen Akdemir ile eski kayınpederi arasında tartışma çıktı, ardından da arbede yaşandı. Darbedilen H.A.'nın şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Ahmet Baran Yıldırım tutuklanırken, Ülkü Akdemir ise ev hapsine çarptırıldı.

BABASINI BIÇAKLAYAN ANNESİ TUTUKLANINCA DEVLET KORUMASINA ALINDI

Bursa'da hiçbir yakını olmadığı öne sürülen Ülkü Akdemir ile velayeti kendisinde olan kızı P.A.A. zorunlu olarak ev hapsinde kaldı. Annesi ev hapsinde, ağabeyi de cezaevinde olduğu için evden dışarı çıkamayan, haftanın bir günü babası tarafından alınan P.A.A., 6 günü ise evde geçirmeye başladı. Annesi evden çıkamadığı için parka gidemeyen küçük kız, 5'inci kattaki evlerinin penceresinden site bahçesindeki arkadaşlarını izleyerek vakit geçirdi.

Akdemir, 5 Ağustos'ta hafta sonu tatili için kızını almaya gelen Refik Altın ile yaşadığı binanın giriş kapısı önünde, çocuğuna kötü davrandığı iddiasıyla tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce iddiaya göre Ülkü Akdemir, elinde getirdiği poşet içerisinde bulunan tineri Refik Altın'ın üzerine döküp bıçakla karın ve bacak bölgesinden yaraladı. Refik Altın kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınırken, ev hapsindeki Ülkü Akdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi. Velayeti annesinde olan P.A.A. ise Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

KIZINA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU DÜŞÜNMÜŞ

Savcılık soruşturması sonrası Ülkü Akdemir hakkında Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'hakaret' suçundan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya, Yenişehir Kadın Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ülkü Akdemir ile eski eşi Refik Altın ve taraf avukatları katıldı.

İlk duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ülkü Akdemir, eski eşinin, 3 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğunu düşündüğünü, Refik Altın'ın da bu durumu kabul ettiğini ancak ispat edemeyeceğini söylediğini iddia ederek, "Eski eşimin kızıma cinsel istismarda bulunduğunu düşündüm. Aramızdaki tartışma büyüdü. Ben de yüzüne tiner atıp 2 defa bıçakladım. 14 Mayıs'ta da kendisinden şikayetçi olmuştum. Olayın ardından Refik'in çalışanına, 'Refik daha ölmedi mi?' diye mesaj attım ama kendisini öldürme kastı ile hareket etmedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

'ELİNDE KANIT YOK'

Ülkü Akdemir'in kendisine iftira attığını söyleyen Refik Altın ise "Kızımı olay günü yanımdaki personelim ile almaya gittim. Bu kadın yüzüme tiner atıp beni bıçakladı. Uzun süre hastanede kaldım ve ameliyat edildim. Cinsel istismarla ilgili elinde kanıt yok. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.