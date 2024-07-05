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Eski Bakan Fehim Adak'ın Kardeşi Nedim Adak Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İstanbul Bakırköy'deki evinde ölü bulunan eski bakan Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak, Florya Yeni Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları, Adak'ın tabutunun üzerine hakim cübbesini koydu.

İstanbul Bakırköy'deki evinde dün ölü bulunan eski bakan Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak, son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ise Adak'ın tabutunun üzerine cübbesini koydu.

Eski Ticaret, Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları görevini yapan Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak (77), dün İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'ndeki evinde kızı tarafından ölü bulunmuştu. Nedim Adak için Florya Yeni Camii'nde

bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Adak'ın ailesi ve sevenleri katıldı. Yakınları tabutunun üzerine hakim cübbesini koyarken Adak, kılınan cenaze namazının ardından Çakmaklı Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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