Haberler

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski CHP'li Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak hayatına son verdi. Baykal'ın kardeşinin de geçtiğimiz sene bir not bırakarak intihar ettiği öğrenildi.

  • Eski Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Burçin Baykal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti.
  • Burçin Baykal'ın kardeşi, geçtiğimiz sene intihar notu bırakarak hayatına son verdi.
  • Burçin Baykal, 2021'de Erkan Karaarslan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 2023'te serbest bırakılmıştı.

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'dan acı haber geldi. Baykal, hayatına son verdi.

KARDEŞİ GİBİ İNTİHAR ETTİ

Burçin Baykal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti. Baykal'ın kardeşiyle ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. Baykal'ın kardeşinin de geçtiğimiz sene intihar notu bırakarak hayatına son verdiği öğrenildi.

2021!DE TUTUKLANMIŞTI

Baykal, 2021'de Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Erkan Karaarslan suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Bir süre tutuklu kalan Baykal, 2023'te serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Suriye ordusu, Süleyman Şah Türbesi'ni YPG'den temizledi

Türkiye için büyük önemi var! YPG, oradan da atıldı
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Kan bağışlayana forma ve maç bileti hediye

Kan bağışlayana o takımımızın forması ve maç bileti hediye
Kırmızı kart gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok

Kırmızı gördü! Manchester City'nin yıldızı Galatasaray'a karşı yok
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi

Küçük Hamza'yı ailesi evde korkunç halde buldu