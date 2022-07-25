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Son dakika haber... Esenyurt'ta yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre - Esenyurt'ta yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'ta galericiler sitesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

- Esenyurt'ta yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta galericiler sitesinde yaşanan cinayetin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde bulunan galericiler sitesinde dün yaşanan olayda Serdar Akadoğan isimli şahıs vurularak hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde galeriye gelen Akdoğan, husumetli olduğu şahıslarla tartışıyor. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Serdar Akdoğan silahla vurularak yaralanıyor. Serdar Akdoğan daha sonra yaralı olarak galeriden ayrılıyor.

4 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili Esenyurt Asayiş Büro ekipleri yaptığı çalışmada 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayın Serdar Akdoğan ile dini nikahlı eşinin eski eşi Mustafa Serdar K. arasındaki husumetten kaynaklandığı belirlendi. Olaya karıştıkları belirlenen Mustafa Serdar K., Semih K. ve Ejder K. isimli şüpheliler ile birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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