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Esenyurt'ta park halindeki 5 tır alev alev yandı

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İstanbul Esenyurt'ta bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda yangın çıktı. Alevler diğer 4 tıra daha sıçradı. 4 tır kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Esenyurt'ta park halindeki 5 tır alev alev yandı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'da bulunan tır garajında park halinde bulunan silikon yüklü tırda yangın çıktı. Alevler diğer 4 tıra daha sıçradı. 4 tır kullanılamaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 319.Sokak'ta özel bir tır parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silikon yüklü bir tırda yangın çıktı. Çıkan yangın hızla aracı sararken yanındaki park halindeki 4 tıra daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı. Çıkan yangın sebebiyle maddi hasar meydana gelirken 4 tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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