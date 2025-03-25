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Esenyurt'ta Kadına Yapılan Feci Saldırı Güvenlik Kamerasında

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Esenyurt'ta bir şahıs, takip ettiği kadına yumruk atıp taciz etti. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kadın, çığlık atarak yardım istedi ve polis şahsı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta takip ettiği kadına yumruk atıp taciz eden şahıs kamerada

Saldırıya uğrayan kadın çığlık atarak yardım istedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlenen şahıs, kadın dışarı çıkınca peşine takıldı. Şahsın, kadına önce yumruk attığı ardından ise taciz etti. Çığlık çığlığa yardım isteyen kadının o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Akçaburgaz Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, takip ettiği kadının yaşadığı apartmana gizlice girip saklanan şahıs, kadının dışarı çıkmasını bekledi. Kadın dışarıya çıkınca peşine takılan şahıs, önce kadına yumruk attı. Ardından ise kadını taciz ettiği iddia edildi. Şüphelinin, apartmandan çıkan kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadın apartmandan dışarıya çıktığı sırada şahsın peşine takılıp kadına saldırdığı ve kadının çığlık atıp yardım istediği anlar yer aldı. Kadının şikayetçi olması üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Esenyurt'ta Kadına Yapılan Feci Saldırı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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