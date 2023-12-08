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Esenyurt'ta Bir Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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Esenyurt'ta bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler çatının her yanını sardı. Vatandaşlar endişeyle sokağa döküldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa süre içerisinde alevler çatının her yanını sardı. Binanın çatısı alev alev yanarken endişeli vatandaşlar da sokağa döküldü.

Yangın saat 05.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi 2227 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının her tarafını sardı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar ve bina sakinleri itfaiyeye ihbarda bulundu. Olay yerine birçok ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Aynı zamanda olay yerine polis ekipleri ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri de yönlendirildi. Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yangına kısa sürede müdahale edildi. Yangının çevre binalara da sirayet etmesi endişesi ile bina sakinleri ve çevredeki diğer binalarda yaşayanlar evlerinden çıkıp sokaktan müdahale anlarını izledi.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt İtfaiye Olay İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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