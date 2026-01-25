Haberler

Esenyurt'ta ağır tonajlı aracın jantından 54 kilo uyuşturucu çıktı

Esenyurt'ta ağır tonajlı aracın jantından 54 kilo uyuşturucu çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta yapılan narkotik operasyonunda, bir aracın lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

Esenyurt'ta, polis ekiplerince ağır tonajlı bir araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta 21 Ocak'ta, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, narkotik madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda ekiplerce şüpheli olduğu değerlendirilen ağır tonajlı bir araçta arama yapıldı. Çalışmalar sırasında aracın her noktası didik didik incelendi. Hassas burunlu köpekler eşliğinde yapılan arama sırasında, araç lastiği jantına gizlenmiş 54 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı. Ele geçirilen maddelere el konulurken, yakalanan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şahıs ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşire için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı

Dünyaca ünlü alışveriş sitesinden gündem yaratacak Türkiye kararı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler