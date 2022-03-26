Öğrenciye şiddet uygulanan yurdun müdürü serbest bırakıldı - Haberler

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Öğrenciye şiddet uygulanan yurdun müdürü serbest bırakıldı

AA - 3. Sayfa
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İstanbul Esenler'deki özel bir erkek yurdunda öğrenciye şiddet uygulayan yurt görevlisi tutuklandı. Gözaltına alınan yurt müdürü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenler'de özel erkek yurdunda öğrencilere şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan ve gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen görevli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli A.E. ortaya çıkan ifadesinde, "Bir anlık öfke ile sessizliği sağlamak için çocukların kafalarına elimle tokat attım. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

YURT MÜDÜRÜ SERBEST KALDI

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, M.E.P'nin de aralarında bulunduğu 7 öğrenciye şiddet uyguladığı gerekçesiyle 24 Mart'ta gözaltına alınan 27 yaşındaki yurt görevlisi A.E'nin dün tutuklanmasının ardından M.E.P'nin ağabeyi E.L.P. de kurum müdürü S.S'nin kendisini darbettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Halil Demir - 3. Sayfa

Hisarcık, Esenler, Mart, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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