İstanbul'da akılalmaz kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişiyi ezdi - Haberler

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İstanbul'da akılalmaz kaza! Ters yöne girip 1'i bebek 3 kişiyi ezdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters yöne girerek kaldırımda yürüyen 3 kişilik aileye çarptı. Yaşanan akıl almaz kaza güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Esenler'de ters yöne giren otomobil, kaldırımda yürüyen 3 kişilik aileyi ezdi. Kaza akşam saatlerinde Esenler Nine Hatun Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana geldi. Serhat Ay'ın kullandığı 34 UJ 0059 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti.

ÇEVREDEKİLER HEMEN YARDIMA KOŞTU

Süratli şekilde karşı şeride geçen otomobil, kaldırımda yürüyen 1'i bebek 3 kişiye çarptı. Ailenin yardımına hemen çevredeki vatandaşlar koştu.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişilik aileyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Şoka giren sürücü Serhat Ay, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Esenler, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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