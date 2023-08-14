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Erzurum'un yeni emniyet müdürü göreve başladı

3. Sayfa Haberleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum'a atanan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzurum'a atanan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, görevine başladı. Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Erzurum'a atanan Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, alkışlar ve konvoy eşliğinde yeni görev yerine uğurlanırken, Müdürler Kararnamesi ile merkeze alınan Levent Tuncer personel tarafından uğurlandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadir Yırtar Karabük Erzurum 3. Sayfa Haberler

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