Haberler

Karaburun'dan "Okul Polisi" zirvesi

Karaburun'dan 'Okul Polisi' zirvesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında okul polisleriyle bir araya geldi. Programda hediye takdiminde bulunuldu.

Göreve geldiği günde bu yana okullarda ve çevresinde güvenlik noktasında titiz çalışmalar yapan Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul polisleriyle bir araya geldi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, geleceğin teminatı olan gençlerin huzur ve güvenliği için çalışmalar yürüten "Okul Polisi" olarak görevli personel ile Polisevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Sayın Müdürümüz programda; yapılan çalışmalar hakkında bir konuşma gerçekleştirdi ve personellerimize hediye takdiminde bulundu. Programda İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız Sedat Bülbül ve Okan Tekin ile Birim Amirlerimiz de yer aldı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
İbrahim Selim, kendinden 16 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi etti

Ünlü sunucu evlilik yolunda ilk adımı attı
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Türkiye, Ankara'daki uçak kazası sonrası düğmeye bastı
Orkun Kökçü'den dikkat çeken sözler: Hakemler psikolojimizi bozuyor

Galibiyetin ardından söyledikleri öyle böyle değil
Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti

Torunu tarafından bıçaklanan babaanne hayatını kaybetti
İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle sarsıldı

İbrahim Tatlıses'in acı günü! Aldığı haberle yıkıldı