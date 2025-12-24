Karaburun'dan 'Okul Polisi' zirvesi

Göreve geldiği günde bu yana okullarda ve çevresinde güvenlik noktasında titiz çalışmalar yapan Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul polisleriyle bir araya geldi.

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, geleceğin teminatı olan gençlerin huzur ve güvenliği için çalışmalar yürüten "Okul Polisi" olarak görevli personel ile Polisevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Sayın Müdürümüz programda; yapılan çalışmalar hakkında bir konuşma gerçekleştirdi ve personellerimize hediye takdiminde bulundu. Programda İl Emniyet Müdür Yardımcılarımız Sedat Bülbül ve Okan Tekin ile Birim Amirlerimiz de yer aldı" diye konuştu. - ERZURUM