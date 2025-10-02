Erzurum'da Yaya Güvenliği İçin Denetim ve Bilgilendirme Uygulaması
Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 'önce yaya' kuralı kapsamında yapılan denetimlerde, vatandaşlara trafik güvenliği hakkında bilgiler verildi. Denetimlerde, yaya geçitlerinde stantlar kurularak emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve hız sınırlarına uyum gibi konularda broşürler dağıtıldı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, belirlenen güzergahlarda denetimlerle birlikte bilgilendirme amaçlı yaya geçitlerinin yanına stant kurdu. Vatandaşlara emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve yayaların geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgi veren ve broşür dağıtan polisler ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde "Bir Kural-Bir Ömür, Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Yavaşla! Yaya Geçidinde" konulu trafik uygulamasına katılan Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilme noktasında çalışmaları hız kesmede devam ettireceklerini vurguladı. - ERZURUM