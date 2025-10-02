Erzurum'da Yaya Güvenliği İçin Denetim ve Bilgilendirme Uygulaması

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "önce yaya" kuralı uygulaması ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, belirlenen güzergahlarda denetimlerle birlikte bilgilendirme amaçlı yaya geçitlerinin yanına stant kurdu. Vatandaşlara emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve yayaların geçiş üstünlüğü gibi konularda bilgi veren ve broşür dağıtan polisler ilgi odağı oldu. Cumhuriyet Caddesi'nde "Bir Kural-Bir Ömür, Yayalar Kırmızı Çizgimiz, Yavaşla! Yaya Geçidinde" konulu trafik uygulamasına katılan Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilme noktasında çalışmaları hız kesmede devam ettireceklerini vurguladı. - ERZURUM