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Erzurum'da yasa dışı yollardan elde edilen madenler yakalandı

5 Aralık 2023 09:33 Son Güncelleme: 09:35 Abone Ol

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Aşkale ilçesinde bir şahsın yasadışı yollardan elde ettiği madenleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, büyük miktarda krom madeni ve değerli taşlar ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.