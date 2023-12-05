Erzurum'da yasa dışı yollardan elde edilen madenler yakalandı
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Aşkale ilçesinde bir şahsın yasadışı yollardan elde ettiği madenleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, büyük miktarda krom madeni ve değerli taşlar ile silah ve mühimmat ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.
Erzurum'da yasa dışı yollardan elde ettiği madenleri satmaya çalışan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Aşkale ilçesinde M.D. isimli şahsın yasadışı yollardan elde ettiği değerli madenleri satmaya çalıştığı yönünde bilgiler elde edilerek şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 13,6 ton krom madeni, 235 kg kemererit (değerli taş), 1 adet 9 mm tabanca, 57 adet 9 mm fişek, 1 adet kalem tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm fişek, 1 adet 5.56 mm fişek, 1 adet 5.56 mm manevra fişeği, 154 adet muhtelif çapta boş kovan ve 2 adet tarihi top mermisi kovanı ele geçirildi. M.D. adliyeye sevk edildi. - ERZURUM