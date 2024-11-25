Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

Erzurum'da Esnaf İş Yerinde Ölü Bulundu

Erzurum'da Esnaf İş Yerinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir dükkanın işletmecisi Mahmut Çakmak (62) işler dönüşünde dükkanda hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erzurum'da bir esnaf, iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir dükkanın işletmecisi, emanet ettiği Mahmut Çakmak'ı (62) geri döndüğünde dükkanda hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken Mahmut Çakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın
img

Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
img

ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.