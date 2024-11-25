Erzurum'da Esnaf İş Yerinde Ölü Bulundu

Erzurum'da bir esnaf, iş yerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir dükkanın işletmecisi, emanet ettiği Mahmut Çakmak'ı (62) geri döndüğünde dükkanda hareketsiz şekilde buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken Mahmut Çakmak'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - ERZURUM