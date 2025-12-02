Haberler

Erzincan'da Yangın: İş Yerine Kepenkler Kırılarak Müdahale Edildi

Erzincan'da Yangın: İş Yerine Kepenkler Kırılarak Müdahale Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde bir iş yerinde gece çıkan yangına itfaiye ekipleri kepenk ve camları kırarak müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı, ancak iş yeri tamamen zarar gördü. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Erzincan'da çıkan yangına kepenkler ve camlar kırılarak müdahale edildi.

Erzincan'ın Karaağaç Mahallesi'nde bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kepenklerin kapalı olması nedeniyle kırılarak yapılan müdahalede iş yeri tamamen zarar gördü.

Olay, Karaağaç Mahallesi 761. Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, yoğun dumanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahibine ulaşılamaması üzerine, itfaiye ekipleri zaman kaybetmemek için kepenk kilitlerini ve camları kırarak içeriye müdahalede bulundu. Alevlere kısa sürede müdahale eden ekipler, yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi.

İş yerinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmaları yaparak bölgeyi tamamen güvenli hale getirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken adım
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti

Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 465.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Mehmet Ali Erbil'in eşi Gülseren Ceylan göz kapaklarını aldırdı

Mali'yle evliliği çok konuşulmuştu! Yaptırdığı estetiğe akıl sır ermez
Murat Cemcir yoğun bakımda

Evinde fenalaşan ünlü oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TOGG'dan sonra Türkiye'nin ikinci yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor

TOGG'dan sonra Türkiye'nin 2. yüzde 100 elektrikli otomobili geliyor
Kanalizasyonda cenin bulundu

Kanalizasyon kapağını açan işçiler, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Engin İpekoğlu'ndan canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki

Söylediklerine çıldırdı! Canlı yayında Okan Buruk'a sert tepki
Kapuska Türk mutfağının en kötü yemeği seçildi

Liste belli oldu! İşte Türk mutfağının en kötü yemeği
Eskişehir'de arızalı araçtan cephanelik çıktı!

Arızalanmasa yakalanmayacaktı! Araçtan çıkanlar öyle böyle değil
Domenico Tedesco'yu kızdıran soru

Tedesco'yu kızdıran soru
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu

Rıdvan Dilmen: O durum, Galatasaray'ın konsantrasyonunu bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.