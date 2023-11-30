Erzincan'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini engellemek için kent genelinde çalışma yaptı.

Ekipler, bu kapsamda il merkezinde belirledikleri E.K'nin evine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, yaklaşık 146 gram sentetik bonzai ve 54 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Kentteki bir başka operasyonda ise ekipler, A.K. ve G.İ'nin üzerlerindeki aramalarda bir miktar kokain ile bir kısmı kağıda emdirilmiş sentetik bonzai ile 13 sentetik ecza maddesi buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan E.K. ve A.K. uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.