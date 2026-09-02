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Erzincan'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Erzincan'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Erzincan'ın Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu, yaklaşık 18 yaşlarındaki motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Erzincan'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 genç yaralandı.

Kaza, Kavakyolu semti Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Kazada, yaklaşık 18 yaşlarında olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ile arkasında yolculuk yapan arkadaşı yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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