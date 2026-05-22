Erzincan'da gıda güvenliği için bayram denetimleri sıklaştırıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim noktalarında hijyen, muhafaza koşulları ve son kullanma tarihlerini denetledi. Denetimlerin bayram süresince de süreceği bildirildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde il genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim noktalarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde hijyen koşulları, ürünlerin muhafaza şartları ve son kullanma tarihleri kontrol edildi.

Denetimlere katılan İl Müdürü Alper Koçaker, bayram öncesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla ekiplerin sahada titizlikle görev yaptığını belirtti.

Açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
