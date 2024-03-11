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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonunda 100 Bin Dal Boş Makaron ve 34 Kilo Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

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Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, polis tarafından yapılan aramalarda S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında 100 bin dal boş makaron ile sahte TAPDK bandrolü olan 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Erzincan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 100 bin dal boş makaron ile 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar da; S.F. isimli şahsın ikametinde ve aracında yapılan aramada 100 bin dal TAPDK bandrolü sökülmüş boş makaron ile TAPDK bandrolü sahte olduğu değerlendirilen 34 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli S.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzincan TAPDK 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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