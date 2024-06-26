Erzincan'da FETÖ/PDY Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında, aranan şahısların tespit ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, aranan 2 şahıs yakalandı.

Firar konumda bulunan; Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.K. isimli şahıs, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs yakalanarak adliyedeki işlemlerinin ardından Erzincan T tipi kapalı infaz kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN