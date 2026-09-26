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Erzincan'da apartman yangınında daire büyük hasar gördü, can kaybı yok

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Erzincan'da apartman yangınında daire büyük hasar gördü, can kaybı yok
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Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'nde apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı; dairede büyük çapta maddi hasar oluştu, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yunus Emre Mahallesi 578 Sokak'ta bulunan apartmanın ikinci katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangının apartmanın diğer bölümlerine sıçraması önlendi.

Yangında dairede büyük çapta maddi hasar oluşurken, can kaybı veya yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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