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Erzincan'da adliye personeli Taşdemir çatıdan düşerek hayatını kaybetti

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Erzincan'da adliye personeli Taşdemir çatıdan düşerek hayatını kaybetti
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Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk köyünde adliye personeli Nurullah Taşdemir, çatıdan dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Erzincan'da evinin çatısından düşen adliye personeli Nurullah Taşdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Erzincan merkeze bağlı Soğukoluk köyünde meydana geldi. Erzincan Adliyesi Seçim Müdürlüğü katibi Nurullah Taşdemir, güneş enerjisi sisteminin suyunu tahliye etmek amacıyla evinin çatısına çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden Taşdemir, çatıdan aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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