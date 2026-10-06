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Erzincan'da 2 bin 100 üniversite öğrencisine terör örgütü propagandası anlatıldı

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Erzincan'da 2 bin 100 üniversite öğrencisine terör örgütü propagandası anlatıldı
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Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında terör örgütlerinin propaganda yöntemleri anlatıldı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ndeki stantlarda 2 bin 100 öğrenciye bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.

Erzincan'da üniversite öğrencilerine yönelik "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında terör örgütlerinin faaliyetleri ve propaganda yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin başlaması dolayısıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

"El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ana Kampüsü ile Hukuk, Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde bilgilendirme stantları açıldı.

Stantlarda öğrencilere terör örgütlerinin eleman kazanma faaliyetleri, hedefleri ve propaganda yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Çalışma kapsamında 2 bin 100 üniversite öğrencisine bilgilendirme yapılırken, konuya ilişkin hazırlanan broşürler de öğrencilere dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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