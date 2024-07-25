Erzin'de pikap takla attı: 4 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap takla atarak yan durdu ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde pikabın takla atarak yan durduğu kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.
Kaza, Erzin ilçesi Kağnısı mevkiinde meydana geldi. Erzin'den Dörtyol istikametine giden G.K. idaresindeki Toyota marka 31 YH 699 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan durdu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY