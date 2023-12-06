Erzin'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çarpıştı: 9 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kazada, işçi servisiyle hafriyat kamyonu çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde işçi servisiyle hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.
Kaza, Erzin'in Hanifi Soylu Bulvarı'nda meydana geldi. H.B. idaresindeki 31 AFM 355 plakalı Ford marka işçi servisi, bölgede yol yapım inşaatında çalışan S.U. yönetimindeki 06 DKC 469 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Kazada, servis aracında bulunan 15 işçiden 8'i ve minibüs şoförü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY