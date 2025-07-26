Erdek'te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir market önünde iki motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, ardından yaralıları Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cadde esnafı ve mahalle sakinleri, geçtiğimiz ay asfaltlanan Zübeyde Hanım Caddesi'nde araçların sürat yaptığını, bu nedenle sık sık kazaların yaşandığını belirtti. Özellikle havuzlu meydandan Palata Çeşmesi'ne kadar olan bölümde hız kesici bariyer taleplerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi. - BALIKESİR