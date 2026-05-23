Erdek'te 2 katlı binanın giriş katında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 2 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Ocaklar Mahallesi Defne Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonucu yangın diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Evde maddi hasar meydana gelirken, soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı